Возможен инерционный рост индекса Мосбиржи во вторник - БКС Экспресс

Возможен инерционный рост индекса Мосбиржи на торгах во вторник, при этом годовой потенциал по бенчмарку составляет более 26%, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Расчетная зона торможения и ориентир вверх отработаны предельно быстро, оценки пятничной кульминации распродаж оправдались. По инерции и во вторник рынок подрастет: техническим сопротивлением служит планка 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, на открытии вторника, скорее всего, будет тест. Очевидно, летнее "дно" рынка мы уже видели, в оставшиеся сессии до осени вероятность обновить минимумы ничтожна", - указывает аналитик.

Причина резкого разворота и локального ралли, по мнению Зельцера, закрытие лазейки для нерезидентов. "На фоне панических распродаж бумаг после 25%-го падения капитализации фондового рынка ЦБ РФ в нерабочий день направляет предписание депозитариям об обособлении на счетах доверительного управления российских ценных бумаг, в цепочках владения которых присутствуют недружественные нерезиденты. Фактор навеса предложения купирован - рынок смог вздохнуть", - отмечает он.

"Среднесрочный тренд остается нисходящим. По локальным максимумам с мая динамическая линия предложения в индексе Мосбиржи в моменте опускается в область 2850 пунктов. Через неделю будет уже 2800 пунктов. Все, что ниже этих сопротивлений, пока область фондовых "медведей". С учетом регуляторных вводных вероятность осеннего прорыва сопротивлений вверх резко повышается. Долгосрочно рынок остается дешевым с годовым потенциалом по бенчмарку свыше 26%", - прогнозирует Зельцер.

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