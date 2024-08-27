Котировки ОФЗ продолжают возвращение к годовым минимумам - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций продолжают возвращение к годовым минимумам, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Снижение котировок ОФЗ в понедельник продолжилось - доходность индекса RGBI выросла на 15 б.п. (до 16,56% годовых). Замедление инфляции по-прежнему не наблюдается, в результате чего на рынке растут опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Важным фактором для рынка будут данные по недельной инфляции (публикация в среду вечером) - сохранение годового роста цен вблизи 9% будет играть не в пользу ОФЗ. В целом ближайшей среднесрочной целью по-прежнему выступают минимумы года (103п по индексу при текущем значении 103,8п)", - указывает эксперт.

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