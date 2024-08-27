"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Sempra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $83,2 за штуку после изучения квартального отчета эмитента, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Результаты эмитента за 2К24 вышли несколько хуже прогнозов, однако на фоне возможного одобрения повышения коммунальных тарифов в Калифорнии менеджмент сохраняет уверенность в достижении целевого показателя по EPS. По нашим оценкам, бумаги Sempra на данный момент справедливо оцениваются рынком и не обладают существенным потенциалом роста", - пишет эксперт.

Sempra Energy - диверсифицированный коммунальный холдинг, занимающийся генерацией, передачей, распределением и сбытом электроэнергии и газа в штатах Калифорния и Техас. Кроме того, Sempra владеет объектами электроэнергии и газовой инфраструктуры в Мексике, а также управляет рядом СПГ-проектов в Северной Америке.

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