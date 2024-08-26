Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2760п по индексу МосБиржи, максимальными темпами с октября 2022г

Москва. 26 августа. Рынок акций РФ в понедельник отскочил вверх в рамках коррекции после многодневного снижения, игроки закрывали короткие позиции по широкому фронту blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, подорожавшей нефти (Brent превысила $81 за баррель) и ужесточения предписания ЦБ РФ о переводах российских ценных бумаг, купленных у нерезидентов с 1 марта 2022 года. Индекс МосБиржи превысил 2760 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (+10%), причем однодневный подъем индикатора стал максимальным с начала октября 2022 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2763,75 пункта (+3,8%, максимум дня - 2795,47 пункта), индекс РТС - 948,67 пункта (+3,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 7,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 августа, составил 91,7745 руб. (+17,33 копейки).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+10%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+7,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+4,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+4,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+4,4% и +2,5% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,3%), "Московской биржи" (+4,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,6%), бумаги "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+3,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,6% и +2,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%).

Менеджмент "Норникеля" проводит оценку влияния санкций, введенных США 23 августа, сообщили в пресс-службе ГМК. "Производственные и сбытовые компании группы (ПАО "ГМК "Норильский никель", ее Заполярный филиал и дочерние структуры, Кольская ГМК и ее "дочки") не были включены в санкционный список США от 23 августа 2024 года. В санкционный список попал ряд сервисных компаний группы", - заявил представитель компании.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) по итогам II квартала 2024 года получила 19,495 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 61% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (12,1 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки. Показатель EBITDA вырос в годовом выражении на 56%, до 25,487 млрд рублей. Финансовые результаты оказались ниже консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 19,8 млрд рублей, EBITDA - 26,1 млрд рублей.

Чистая прибыль ВТБ за 7 месяцев 2024 года по РСБУ составила 147,29 млрд руб. против 142,48 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынок акций РФ в текущем году демонстрирует повышенную волатильность.

"Показав в середине мая годовой максимум в 3500 пунктов, уже в августе рынок скатился к локальному минимуму в 2650 пунктов (-24,3%). При открытии текущей недели рынок также отличился волатильностью, но уже с положительным знаком - индекс МосБиржи в течение дня прибавлял 5%, после чего немного скорректировался. Активная риторика многих наблюдателей о достижении рынком "дна" в минувшую пятницу не могла не спровоцировать ряд игроков на покупки по относительно привлекательным ценам, чем вызвала текущий отскок. Более того, хорошие сигналы инвесторам посылали покупки, начавшиеся на рынке еще вечером в пятницу", - отмечает эксперт.

Помимо "технических" покупок в ожидании разворота, акции "Мосбиржи" поддерживались впечатляющей квартальной отчетностью биржи (чистая прибыль во II квартале выросла на 61%). Также одним из факторов и надеждой инвесторов на разворот можно считать разговоры о том, что за значительным снижением рынка до этого стояли распродажи бумаг нерезидентами и брокерами, полагает он.

"Однако говорить о начале формирования восходящего тренда преждевременно, так как влияние высоких ставок, курса рубля и фактор геополитики являются для рынка более фундаментальными и долгосрочными, чем спекулятивные покупки, и, скорее всего, еще продолжат оказывать давление на рынок акций. Тем не менее, краткосрочно российский рынок все еще может закрепиться около рубежа 2800 пунктов. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 августа - 2700-2800 пунктов", - считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отмечает, что российский рынок акций начал неделю ростом в рамках коррекции, назревшей еще на прошлой неделе. Индекс МосБиржи превысил отметку 2750 пунктов, однако пока среднесрочная нисходящая динамика остается актуальной, основной причиной чему служит сохраняющаяся жесткая монетарная политика ЦБ РФ, полагает он.

Поводом для локальной коррекции вверх стал резкий рост нефтяных цен, а также позитивная динамика на международных площадках. В целом локальный импульс к росту может сохраниться в ближайшее время на фоне публикаций финансовых и операционных результатов ряда компаний в рамках очередного отчетного периода, считает эксперт.

На текущей неделе главным событием станет публикация проекта "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 и период 2026-2027 годов" и доклада Росстата "Социально-экономическое положение России" за июль, которые дадут оперативную информацию о текущем состоянии российской экономики. Также в фокусе внимания инвесторов остаются данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, а также аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Сохраняющиеся проинфляционные риски создают почву для дальнейшего повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ, полагает Федосов.

Рост нефти обусловлен закрытием всех нефтяных месторождений, расположенных на востоке Ливии. Также приостановлен экспорт топлива. Форс-мажор произошел из-за внутриполитического конфликта. Не исключено, что затягивание конфликта может привести к дальнейшему снижению добычи в этой стране, чего опасаются инвесторы. Среди позитивных факторов также стоит отметить ожидания инвесторами начала цикла снижения базовой ставки в США уже в сентябре. Смягчение монетарной политики может активизировать спрос на нефть в стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе, заключил представитель УК "Первая".

Как отмечает аналитик Россельхозбанка Георгий Засеев, рынок акций РФ начал неделю долгожданным "гэпом" вверх после восьми торговых дней чувствительных распродаж. Вероятно, главной причиной для восстановления рынка стали ограничения Банка России переводов в РФ бумаг, купленных у недружественных нерезидентов. В выходные регулятор направил информацию об обособлении учета таких бумаг, ограничив таким образом вывод средств нерезидентами с российского рынка.

В итоге индекс МосБиржи вернулся к уровню минувшего вторника, протестировав отметку 2790 пунктов. Далее не исключен технический откат к 2720-2730 пунктам с перспективой консолидации в диапазоне 2760-2780 пунктов на горизонте нескольких дней, считает аналитик.

Среди отдельных отраслевых индексов фаворитами выступили нефтегазовый и финансовый, при этом большинство бумаг российского ТЭКа уже превысили уровни недельной давности. Выросли акции Мосбиржи, которая опубликовала довольно сильные результаты за II квартал по МСФО.

"Мы оцениваем справедливую стоимость акций биржи на уровне 305 руб., что дает потенциал роста в 43%. В нефтегазовом секторе дополнительным драйвером роста стало решение Ливии о приостановке добычи и экспорта "черного золота", что в сочетании с отсутствием подвижек в деэскалации ситуации на Ближнем Востоке подталкивает Brent выше $81 за баррель. Лидером роста в секторе является "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) на ожиданиях, что во вторник совет директоров компании даст рекомендацию по дивидендам за полгода и созовет внеочередное общее собрание акционеров", - говорит Засеев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, мировые фондовые индексы в начале недели показывают "бычью" динамику. Федрезерв готов к снижению ставок, но сроки и скорость этого процесса будут зависеть от ряда факторов, заявил глава регулятора Джером Пауэлл. Также он указал на повышение своей уверенности в стабильном движении инфляции в стране к целевым 2%. Повышательные риски для инфляции, по его словам, снизились, но выросли понижательные риски для занятости. На фоне этих заявлений рынки свопов стали закладывать понижение ставки ФРС на 1 п.п. уже по итогам текущего года.

Российский рынок акций начал последнюю неделю лета с отскока на фоне нового предписания ЦБ РФ, которое предполагает обособление ценных бумаг, купленных у нерезидентов. Это означает, что навес продавцов при редомициляции компаний будет сокращаться, а также не будет возможности продавать акции крупных российских компаний, купленных с дисконтом за рубежом. Это решение должно сократить давление продавцов на весь рынок в среднесрочной перспективе, считает аналитик.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 1,1-1,5% во главе с Nasdaq, инвесторы позитивно отреагировали на выступление председателя Федеральной резервной системы Пауэлла, который заявил, что Федрезерв готов к снижению ставок, однако сроки и скорость этого процесса будут зависеть от ряда факторов. Теперь трейдеры оценивают вероятность снижения процентной ставки Федрезерва в сентябре на 25 базисных пунктов в 70% и допускают 30%-ную вероятность того, что ставка будет понижена сразу на 50 б.п.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia подрос на 0,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,04%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%), нет единого вектора в Европе (индекс CAC 40 подрос на 0,2%, DAX просел на 0,1%; биржи Великобритании закрыты на летний банковский выходной) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,1-1%, при этом просел на 1% Nasdaq).

Давление на японские акции оказало укрепление иены после заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэды, указавшего на готовность к дальнейшему повышению процентных ставок.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 300 млрд юаней ($42,1 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,3%, говорится в сообщении НБК. Последний раз китайский ЦБ менял ее в июле, тогда она была снижена на 20 базисных пунктов. Китайский ЦБ также предоставил банкам 471 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,7% годовых.

На нефтяном рынке в понедельник цены продолжают начавшуюся в конце минувшей недели коррекцию вверх, поддержку оказали новости о дальнейшем сокращении добычи в Ливии; также инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $81,04 за баррель (+2,6% и +2,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $77,09 за баррель (+3% и +2,5% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 0,9%.

В понедельник расположенные на востоке власти Ливии объявили о закрытии всех месторождений и приостановке экспорта топлива на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством на западе страны. Форс-мажор распространяется на все месторождения, терминалы и объекты нефтяной инфраструктуры.

Также ранее сообщалось, что ливанское движение "Хезболла" в воскресенье выпустило по северу Израиля около 230 ракет и более 20 беспилотников, однако большинство из них целей не достигли.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ в результате превентивного удара удалось успешно атаковать арсеналы движения и вывести из строя тысячи реактивных снарядов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+11,3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+10,6%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+9,8%), SFI (MOEX: SFIN) (+9,2%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+7,7%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+7,7%), бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+7,3%).

Чистая прибыль МТС-банка (MOEX: MBRD) (MOEX: MBNK) (+4,7%, до 1690,5 рубля) за 7 месяцев по РСБУ выросла на 32% - до 9,32 млрд руб. против 7,09 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,2%) за 7 месяцев 2024 года по РСБУ составила 29,44 млрд руб. против 33,93 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, по данным Банка России.

Чистая прибыль Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+0,2%) за 7 месяцев 2024 года по РСБУ составила 25,7 млрд руб. против 67,24 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Подешевели акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,5%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-3,4%), ПАО "НоваБев групп" (MOEX: BELU) (-3,4%, до 664 рублей), ПАО "Европлан" (MOEX: LEAS) (-2,1%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-1,9%).

Группа "М.Видео - Эльдорадо" по итогам I полугодия получила GMV (Gross Merchandise Value - валовая стоимость товара) в размере 247 млрд рублей, что на 13% выше показателя аналогичного периода прошлого года. В сообщении компании говорится, что ее выручка также продемонстрировала рост на 13%, до 202 млрд рублей. EBITDA "незначительно снизилась год к году" - до 6,5 млрд рублей, на фоне сезонных колебаний валовой маржи. На 30 июня чистый долг группы снизился до 79,3 млрд рублей с 83,4 млрд рублей годом ранее.

Совет директоров ПАО "Новабев групп", одного из ведущих производителей алкогольной продукции в РФ, рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2024 года в 12,5 рубля на акцию, сообщается в пресс-релизе компании. "В общей сложности - 1,58 млрд рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям, что составляет 61% чистой прибыли "Новабев групп" по МСФО за первую половину 2024 года", - говорится в пресс-релизе. Внеочередное общее собрание акционеров пройдет 30 сентября 2024 года в заочной форме. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить на 11 октября 2024 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 99,65 млрд рублей (из них 13,88 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 12,57 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 12,41 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").