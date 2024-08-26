"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций МТС до 300 рублей

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций "МТС" с 323 до 300 рублей, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания отчиталась за второй квартал по МСФО: выручка выросла на 18,5% г/г, достигнув 170,9 млрд рублей; доходы от нетелеком-сервисов выросли на 47,4% г/г, достигнув 73,8 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 57,2% г/г, до 7,2 млрд рублей, из-за инвестиций в развитие телеком-инфраструктуры и новые направления. Показатель долга Net debt/OIBDA составил 1,8х. Мы нейтрально оцениваем результаты и понижаем таргет до 300 рублей за бумагу", - пишут эксперты инвесткомпании.

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