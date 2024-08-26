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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" понизил целевую цену акций Intel до $24
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26 августа 2024 года 18:36
"Финам" понизил целевую цену акций Intel до $24
"Финам" понизил целевую цену акций Intel Corp. с $39,4 до $24 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 19% с текущих уровней и рейтингу "покупать", говорится в комментарии аналитика Гордея Смирнова. Рейтинг "покупать" для указанных бумаг был при этом сохранен. "Результаты Intel за 2К24 вышли значительно хуже ожиданий и менеджмента, и рынка, - отмечает эксперт. - Публикация неудачного квартального отчета совпала с периодом масштабных распродаж на мировых рынках, и стоимость акций Intel опустилась до уровней 2013 года. Можно с уверенностью сказать, что ближайшие 2 года для компании будут непростыми: высокие издержки производства продвинутых чипов и убытки подразделения foundry будут давить на финансовые показатели. В связи с этим мы обновили модель оценки и существенно понизили целевую цену акций Intel. Сейчас бумаги компании стоят относительно дешево, однако инвестиции в них сопряжены с высоким риском, связанным с неопределенностью относительно перспектив выхода из сложившегося кризиса". Intel - американский производитель компьютерных компонентов и электронных устройств, работающий по бизнес-модели IDM, которая подразумевает самостоятельную разработку, производство и продажу интегральных микросхем. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-INTEL-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.26 августа 2024 года 16:14
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.26 августа 2024 года 15:25
Рубль днем усилил рост к юаню в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам и на фоне дорожающей нефти
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