Рубль днем усилил рост к юаню в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам и на фоне дорожающей нефти

Москва. 26 августа. Китайский юань заметно дешевеет на Московской бирже днем в понедельник. Рубль усилил темпы повышения в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению в бюджет налоговых выплат и на фоне активно дорожающей нефти. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на среду, 28 августа. Курс юаня в 15:00 мск составил 11,685 руб., что на 15,6 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 27 копеек, до 90,14 руб./$1, контракт EURRUBF повысился на 21 копейку, до 99,7 руб./EUR1.

Власти США ввели ограничительные меры против примерно 400 физических и юридических лиц в связи с действиями России на Украине, сообщил в пятницу американский Минфин. В пресс-релизе министерства указывается, что речь идет о людях и организациях, "которые помогают России продолжать боевые действий и обходить санкции".

Помимо российских физлиц и юрлиц, в новый санкционный список вошли иностранные компании и граждане, в том числе из Швейцарии, Турции, Канады, ЕС и ОАЭ. В нем также числятся несколько десятков компаний из Китая.

Новые санкции введены против ряда российских заводов, в частности, "Уралдронзавода" и "Московского ювелирного завода", научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, в том числе КБ "Восток".

Кроме того, среди подпавших под санкции компаний - дивизионы компании "Норникель" (MOEX: GMKN) и предприятия группы Evraz, а также "Сжиженный природный газ Якутия".

США также ввели санкции против семи танкеров, используемых для перевозки сжиженного природного газа, и грузовых авиакомпаниий AirBridgeCargo, "Волга-Днепр" и "Атран" (входит в группу "Волга-Днепр").

Ослаблению рубля на текущей неделе будет препятствовать налоговый период, считает аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Волатильность курса рубля на прошлой неделе оставалась повышенной в условиях сохранения фрагментации рынка, - напоминает эксперт. - Официальный курс доллара США в пятницу был установлен на уровне 91,6 руб. (+3% за неделю). Биржевой курс китайского юаня снизился до 11,84 руб. (-1,9% по итогам недели), что, вероятнее всего, стало следствием санкций против Мосбиржи и фрагментации валютного рынка. При этом на межбанковском рынке курс юаня, наоборот, вырос примерно на 3% и превысил 12,8 руб. Ослаблению рубля, вероятно, способствует усиление геополитических рисков. Также не исключено, что присутствует некоторый прогресс в нормализации трансграничных расчетов. Кроме того, на динамике курса рубля может сказываться смягчение нормативов по репатриации валютной выручки для экспортеров. На текущей неделе ослаблению рубля может препятствовать налоговый период, и курс доллара США будет находиться в коридоре 90,5-92,0 руб.".

Давление на юань сохранится до налоговых выплат 28 августа, рубль вернется к ослаблению в конце текущей недели, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Полагаю, что фактор налогов будет "придавливать" позиции китайской валюты в ближайшие день-два. Рассчитываю, что диапазон 11,7-11,9 руб. за юань преимущественно сохранит свою актуальность, хотя по-прежнему не исключаю кратковременного ухода курса на более низкие уровни, к району 11,5 руб. за юань. Так как текущий перевес предложения на биржевом рынке носит локальный характер, после налогов, то есть уже с конца текущей недели, жду разворота тенденции в рубле с возвратом курса в зону выше 12 руб. за юань", - пишет эксперт в комментарии.

Подъем цен на нефть ускорился днем в понедельник на новости о дальнейшем сокращении добычи в Ливии.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск выросли на 2,72%, до $81,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 2,85% до $76,96 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 0,9%.

В понедельник расположенные на востоке власти Ливии объявили о закрытии всех месторождений и приостановке экспорта топлива на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством на западе страны. Форс-мажор распространяется на все месторождения, терминалы и объекты нефтяной инфраструктуры.

Также ранее сообщалось, что ливанское движение "Хезболла" в воскресенье выпустило по северу Израиля около 230 ракет и более 20 беспилотников, однако большинство из них целей не достигли.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ в результате превентивного удара удалось успешно атаковать арсеналы движения и вывести из строя тысячи реактивных снарядов.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают ожидания снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании Федрезерва на 25 базисных пунктов в 70% и допускают 30%-ную вероятность того, что ставка будет понижена сразу на 50 б.п.