"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Мосбиржи на уровне 279,4 руб

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций "Московской биржи" на уровне 279,4 рубля за штуку и рейтинг "покупать" для них, говорится в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Отчетность Мосбиржи за 2К24 по МСФО мы оцениваем как позитивную, хотя она и немного не дотянула до рыночных ожиданий по прибыли и EBITDA. Компания продолжает демонстрировать хорошие темпы роста доходов на фоне высокой активности торгов и высоких процентных ставок, причем данные факторы, мы ожидаем, продолжат действовать в ближайшие кварталы. На этом фоне акции компании в понедельник поднимаются примерно на уровне широкого рынка. Подтверждаем целевую цену данных бумаг на уровне 279,4 руб. и рейтинг "покупать" для них", - пишет эксперт.

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