"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Норникеля

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 227 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Василия Данилова.

"Эмитент представил ожидаемо слабые финансовые результаты за 1П24. Компания попала в "идеальный шторм", столкнувшись с низкими ценами на ключевые металлы, ростом расходов на обслуживание долга, логистическими и транзакционными трудностями. В результате "Норникель" был вынужден нарастить запасы металлов и дебиторскую задолженность, однако менеджмент рассчитывает на значительное высвобождение оборотного капитала к концу 2024 года, - указывает эксперт. - Также 23 августа некоторые структуры "Норникеля" оказались включены в SDN-лист, включая ГРК "Быстринское", чей вклад в консолидированную выручку составляет не менее 10%. И хотя большинство попавших под санкции подразделений не имеют прямого отношения к операционной деятельности, ограничения могут ухудшить ситуацию с логистикой и денежными транзакциями".

"Мы считаем, что на горизонте нескольких месяцев бумаги эмитента могут демонстрировать дальнейшее падение котировок на фоне сохраняющегося воздействия вышеописанных негативных факторов. В то же время на горизонте нескольких лет разворот нисходящего тренда в ценах цветных металлов может привести к значительному росту котировок бумаг компании. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" с целевой ценой 227 рублей", - пишет Данилов.

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