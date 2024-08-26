Вероятно движение S&P 500 в диапазоне 5600-5690п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5600-5690 пунктов в понедельник, внешний фон перед началом основной сессии смешанный, баланс рисков позитивный, вероятна низкая внутридневная волатильность, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Рафаэля Мкртчяна.

"S&P 500 продолжает уверенно двигаться вверх, закрепляясь выше всех ключевых скользящих средних и наклонных линий сопротивления. Отметим, что отскок от уровня 5560 пунктов открывает для бенчмарка новые перспективы. RSI пока не указывает на перекупленность, другие разворотные формации также отсутствуют. "Быки" по-прежнему нацелены на достижение исторического максимума на отметке 5670 пунктов", - пишет эксперт инвесткомпании.

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