"Финам" открыл торговую идею: покупать акции банка "Санкт-Петербург" с целью 397 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции банка "Санкт-Петербург" с целью 397 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,2%, стоп-приказ: 349,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По оценке аналитиков, отчетность банка транслирует существенный рост чистых процентных доходов со II полугодия 2023 года. Ожидаемая дивидендная доходность на ближайшие 12 месяцев - 15%.

"С технической точки зрения котировки акций в глобальном восходящем тренде демонстрируют динамику сильнее рынка. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 349,7 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск 1,78", - указывают в "Финаме".

Банк "Санкт-Петербург" основан в 1990 году. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Краснодара.

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