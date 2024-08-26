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26 августа 2024 года 13:56
Заявленный ориентир нового выпуска бондов ТрансКонтейнера находится вблизи справедливого уровня - инвестбанк "Синара"
Заявленный ориентир нового выпуска облигаций "ТрансКонтейнера" серии П02-01 находится вблизи справедливого уровня, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "ТрансКонтейнер" 29 августа планирует собрать заявки на облигации серии П02-01 на 15 млрд руб. Срок обращения выпуска - 3 года. - указывает аналитик Алексанр Афонин. - По выпуску предусмотрен плавающий купон, который определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред не более 200 б. п. Предварительная дата начала размещения - 4 сентября. Ориентируясь на кредитный рейтинг компании, мы полагаем, что заявленный ориентир по премии соответствует справедливому уровню. Впрочем, не исключено, что в силу высокого спроса на бумаги его могут снизить". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСКОНТЕЙНЕР-БОНДЫ-АНАЛИТИКА
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26 августа 2024 года 19:42
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.26 августа 2024 года 18:47
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.26 августа 2024 года 18:36
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.26 августа 2024 года 18:27
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Цена нефти Brent нацелена на консолидацию у отметки $80 за баррель, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Нефть эталонной североморской марки Brent в первой половине сессии 26 августа дорожает на 1,02%, до $79,6 за баррель, на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем... читать дальше
.26 августа 2024 года 18:05
Бумаги ГМК "Норильский никель" по-прежнему непривлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Один из крупнейших мировых производителей никеля, меди и металлов платиновой группы, раскрыл результаты за 6М24 по МСФО. Эмитент продолжает сталкиваться с... читать дальше
.26 августа 2024 года 17:41
Российский фондовый рынок в настоящее время справедливо оценивает акции "Элемента", считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". "Российский производитель микроэлектроники представил финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Компания нарастила выручку и операционную прибыль, однако на... читать дальше
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.26 августа 2024 года 17:05
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.26 августа 2024 года 16:44
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.26 августа 2024 года 16:14
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.26 августа 2024 года 15:45
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