"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив бумаг М.Видео

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "М.Видео", сообщается в комментарии аналитиков.

"М.Видео" предоставила слабые финансовые результаты по итогам первого полугодия 2024 года, - отмечают эксперты. - Несмотря на рост выручки, EBITDA упала на 12% год к году на фоне снижения валовой маржи компании, а также опережающего роста затрат на комиссии маркетплейсам (это один из каналов продаж). При этом "М.Видео" приходится ограничивать рост цен для успешной конкуренции с маркетплейсами на рынке электротехники. На финансовые результаты продолжает давить высокая ключевая ставка на фоне достаточно высокой долговой нагрузки. Процентные расходы "М.Видео" по кредитам и облигациям выросли на 55% год к году. На этом фоне убыток за первое полугодие 2024 года вырос на 82%".

Вразрез ожиданиям аналитиков, рост операционной эффективности не получилось транслировать в улучшение метрик кредитоспособности. "Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "М.Видео" на фоне слабых финансовых результатов, повышенной долговой нагрузки, а также высокой конкуренции со стороны маркетплейсов. Облигации эмитента, по нашему мнению, тоже не выглядят привлекательно", - заключают стратеги "Т-Инвестиций".

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