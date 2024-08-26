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26 августа 2024 года 12:06

"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Норникеля

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций ГМК "Норильский никель" и целевую цену на уровне 140 руб. за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Норникель" слабо отчитался за 1П24, показав ожидаемое снижение EBTDA на 30% в годовом сопоставлении (г/г), свободный денежный поток (FCF) стал отрицательным и оказался хуже прогнозов, - пишут аналитики. - Считаем, что при таком FCF вероятность как минимум промежуточных дивидендов крайне низкая, и сохраняем негативный взгляд на бумагу, которая торгуется на 10% выше исторических значений по Р/Е".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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