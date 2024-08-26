Значимых предпосылок к росту цены акций Окей нет - ПСБ

Значимых предпосылок к росту стоимости акций "Окей" пока не видно, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Компания отчиталась за I полугодие 2024 год. Оцениваем результаты как ожидаемо слабые, хотя и подающие некоторые признаки улучшения в части операционной эффективности. Отметим, что эмитенту сложно будет преодолеть стагнацию без более активной трансформации бизнеса: она не сокращает количество гипермаркетов, а сеть супермаркетов растет сдержанно (+6,8% в количестве магазинов за 6М24, +13,4% за 2023 год), популярные форматы "у дома" и жесткие дискаунтеры у Группы отсутствуют - все это не позволяет ей конкурировать в полной мере с другими торговыми сетями. На данный момент значимых предпосылок к росту стоимости бумаг не видим", - пишут эксперты в комментарии.

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