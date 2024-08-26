Акции Amgen не обладают потенциалом роста в ближайшие месяцы - "Финам"

Акции Amgen не обладают потенциалом роста в ближайшие месяцы, отмечается в комментарии инвесткомпании "Финам".

"Отчетность Amgen за второй квартал была в целом неплохой, но компания понизила прогнозы по чистой прибыли на 2024 год, в силу чего импульса к росту у акций не прибавилось, - пишет аналитик Зарина Саидова. - На данном этапе мы по-прежнему не видим у Amgen потенциала роста в ближайшие месяцы, компания выглядит слегка переоцененной с фундаментальной точки зрения - торгуется с премией в размере 2,9% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, P/S и EV/S (NTM)".

Amgen - американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии.

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