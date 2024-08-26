Инвестбанк "Синара" нейтрально оценивает бумаги Норникеля

Инвестиционный банк "Синара" нейтрально оценивает перспективы котировок бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Эмитент раскрыл слабую отчетность за 1П24. Среди отрицательных факторов мы отмечаем рост чистого долга на 24% г/г (до $10 млрд), а также процентных расходов - на 70% (до $662 млн). Отношение чистый долг / EBITDA увеличилось до 1,7 (против 1,2 на конец года). Компания не прокомментировала вопрос о выплате дивидендов. На наш взгляд, менеджмент и совет директоров не порекомендуют выплачивать дивиденды по итогам 1П24 по причине относительно высокой долговой нагрузки и неблагоприятной ситуации на рынке металлов. Мы даем нейтральную оценку акциям компании, которые потеряли в стоимости с начала 2024 года около 30% и сейчас торгуются на минимумах 2022 года", - пишет эксперт.

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