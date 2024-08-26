Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 89-91 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"

Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 89-91 руб./$1, для пары рубль/евро - 98,5-100,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Поддержать рубль способны рост торговой активности на фоне ежемесячной подготовки к пику налоговых выплат, а также - текущая жесткая ДКП российского регулятора, - считает эксперт. - Тем временем давление на курс национальной валюты продолжают оказывать геополитика и нестабильность нефтяного рынка. При этом цены на нефть во многом зависят от снижения градуса напряженности на Ближнем Востоке. По мере приближения осени ожидаем привычный рост потребления, что, в свою очередь, способно повысить спрос на иностранную валюту. В центре внимания рынков - заявление главы ФРС США о необходимости снижения процентной ставки. Между тем на стороне доллара оказались некоторые пункты статистики по безработице и рынку вторичного жилья в США. Риторика европейского Центробанка в целом относительно мягкая".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.