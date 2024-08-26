Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс делового климата Германии Ifo за август;

- выходной день в Великобритании;

- заказы на товары длительного пользования в США в июле;

- финансовые результаты "Московской биржи", SFI за 2-й кв. 2024 года по МСФО;

- совет директоров "НоваБев Групп", "АЛРОСА" обсудит дивиденды за 1-е полугодие 2024 года.

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