Рубль вернется к ослаблению в конце текущей недели - ПСБ

Давление на юань сохранится до налоговых выплат 28 августа, рубль вернется к ослаблению в конце текущей недели, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Полагаю, что фактор налогов будет "придавливать" позиции китайской валюты в ближайшие день-два. Рассчитываю, что диапазон 11,7-11,9 руб. за юань преимущественно сохранит свою актуальность, хотя по-прежнему не исключаю кратковременного ухода курса на более низкие уровни, к району 11,5 руб. за юань. Так как текущий перевес предложения на биржевом рынке носит локальный характер, после налогов, то есть уже с конца текущей недели, жду разворота тенденции в рубле с возвратом курса в зону выше 12 руб. за юань", - пишет эксперт в комментарии.

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