Индекс Мосбиржи, скорее всего, поднимется выше 2700п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, поднимется выше отметки в 2700 пунктов на торгах в понедельник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"На старте торгов возможна краткосрочная волна продаж, однако затем, по нашим оценкам, покупатели возьмут вверх. Несмотря на снижение в пятницу, многие бумаги частично восстановились после обновления своих минимумов. Кроме того, ключевые акции, а также сам индекс выглядят сильно перепроданными. В качестве дополнительного позитивного фактора отметим новое предписание ЦБ РФ, которое закрывает возможность по переводу в Россию бумаг из-за рубежа", - пишет эксперт в комментарии.

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