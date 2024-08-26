Вероятность начала отскока индекса Мосбиржи высокая - БКС Экспресс

Вероятность завершения масштабной коррекции индекса Мосбиржи и начала отскока высокая, ближайший его ориентир - 2750-2800 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи на волне распродаж вновь обновил годовое "дно". К фундаментальным факторам распродаж (высоким ставкам и жесткой геополитике) добавились уже и чисто технические аспекты рынка: за последние три месяца бенчмарк рухнул на 25%, и в последние дни уже явно были "маржин-коллы", - пишет аналитик в обзоре. - В такие тяжелые для рынка моменты рациональные оценки уходят на второй план, идет борьба за ликвидность и платежеспособность. В моменте это способно приводить к совершенно иррациональным движениям, а волатильность может зашкаливать. По мере исчерпания принудительных продаж наступает стабилизация с последующим отскоком на эффекте перепроданности. Скорее всего, в пятницу днем и была кульминация".

"Технически индекс пришел на расчетную поддержку - вероятность завершения масштабной коррекции и начала отскока высокая. Ближайший ориентир локального отскока - 2750-2800 пунктов. Инвестиционно сильные акции на спуске должны быть впереди и на подъеме, а спекулятивно могут быть интересны и самые перепроданные бумаги", - указывает Зельцер.

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