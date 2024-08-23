Рынок акций РФ в конце торгов усилил падение на сообщениях о новых антироссийских санкциях США

Москва. 23 августа. Российский рынок акций, умеренно снижавшийся в течение всего дня, к концу основных торгов пятницы усилил падение на сообщениях о новых антироссийских санкциях со стороны США, которые, в частности, затронули такие компании, как "Норникель", "Распадская", "ММК"; индекс МосБиржи опустился почти до 2660 пунктов.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2662,47 пункта (-2,32%), индекс РТС - 915,64 пункта (-2,65%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 7,2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 24 августа, составляет 91,6012 руб./$1 (+0,31 рубля по отношению к 23 августа).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-7,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4,4%), "ММК" (-4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,3%), "Норникеля" (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), "ТКС Холдинга" (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4%, "префы" потеряли в цене 1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%, "префы" снизились в цене на 0,4%).

Подорожали акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,2%).

EBITDA "Норильского никеля" в первом полугодии 2024 года составила $2,35 млрд, что на 30% ниже уровня годичной давности. Это практически совпадает с консенсус-прогнозом "Интерфакса" ($2,355 млрд). Рентабельность EBITDA упала до 42% с 47% годом ранее. Консолидированная выручка составила $5,6 млрд, сократившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Консенсус-прогноз по выручке составлял $6,1 млрд. Свободный денежный поток упал на 61%, до $525 млн, при этом денежный поток, скорректированный на выплату процентов по долговым инструментам и лизингу, составил отрицательные $159 млн.

Второй день подряд заметно упали в цене обыкновенные (-10,6%) и привилегированные (-9,8%) акции "Мечела" после публикации в четверг слабого финансового отчета компании за первое полугодие 2024 года.

Как отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских акций в начале торгов в пятницу умеренно снизились под давлением всех тех негативных факторов, которые влияют на рынок в последние полторы-две недели - опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, а также возросшие геополитические риски из-за нестабильной ситуации в приграничных с Украиной областях. На этом фоне индекс МосБиржи впервые с начала июня 2023 года опустился ниже отметки 2700 пунктов. В дальнейшем в течение большей части дня рынок пытался зацепиться за этот психологически важный уровень, однако в конце торгов сообщения о новых антироссийских санкциях развеяли все надежды даже на минимальный позитив.

Минфин США включил в санкционный список АО "Норильский горно-металлургический комбинат им. Завенягина", говорится в сообщении ведомства. "Норильский комбинат" - это Заполярный филиал или Норильский дивизион "Норникеля", то есть ключевая производственная единица на Таймыре. Также в SDN List включено ГРК "Быстринское" (Быстринский ГОК) - это Читинский дивизион "Норникеля", предприятие, производящее медный и железорудный концентрат, которые отгружаются в Китай.

Санкционный список Минфина США пополнился также новыми компаниями черной металлургии и угольного сектора. Согласно сообщению Минфина США, в SDN List в пятницу были включены заводы группы Evraz - "Евраз Качканарский ГОК", "Евраз НТМК", "Евраз ванадий Тула", "Евраз ЗСМК", а также ПАО "Распадская" (контролирующий акционер - Evraz) и "Распадская угольная компания" (управляет "Распадской"). Под санкции также подпали "Евраз Маркет" и "Евразхолдинг Финанс".

В санкционный список США добавлены компании "Мечел Майнинг" ("Мечел" (MOEX: MTLR) в SDN List с февраля 2024 года): "Челябинский завод по производству коксохимической продукции" ("Мечел-Кокс") и Коршуновский ГОК.

Кроме того, OFAC расширил обоснования для нахождения под американскими санкциями "Магнитогорского металлургического комбината" (в SDN List с августа 2022 года).

Азиатские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Японский индекс Nikkei 225 за день увеличился на 0,4%, за неделю - на 0,8%. Китайский индекс Shanghai Composite увеличился к концу сессии на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на аналогичную величину. Тем не менее, Hang Seng завершил "в плюсе" третью неделю подряд, прибавив за пять дней 1%. Южнокорейский индекс Kospi в пятницу снизился на 0,2%, однако по итогам всей недели прибавил примерно столько же. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился менее чем на 0,1% после того, как он рос по итогам десяти торговых сессий подряд. За неделю он поднялся на 0,7%.

Вместе с тем европейские фондовые площадки к концу торгов находились в "зеленой зоне" - рост основных фондовых индикаторов региона составил от 0,4% до 1,1%.

Американские фондовые индексы активно растут в начале торгов в пятницу. Внимание рынка приковано к проходящему в Джексон-Хоуле ежегодному экономическому симпозиуму, традиционно собирающему глав ведущих мировых ЦБ. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в пятницу заявил, что Федрезерв готов к снижению ставок, однако сроки и скорость этого процесса будут зависеть от ряда факторов.

"Пришло время для корректировки (денежно-кредитной - ИФ) политики, и направление ясно", - сказал он в ходе выступления на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Также он отметил, что повышательные риски для инфляции снизились, тогда как понижательные риски для занятости выросли, при этом "в целом экономика продолжает расти хорошими темпами".

Инвесторы в целом ожидают, что Федрезерв снизит ставку примерно на 100 базисных пунктов до конца года. Многие экономисты полагают, что в сентябре ставка может быть понижена сразу на 50 базисных пунктов.

В свою очередь подъем цен на нефть усилился вечером в пятницу на заявлениях главы ФРС Джерома Пауэлла относительно скорого снижения процентных ставок. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск выросли на 2,25%, до $78,96 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысилась к указанному времени на 2,37%, до $74,74 за баррель. Накануне обе марки подорожали на 1,5%.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов ускорил падение, продолжая адаптацию к высоким процентным ставкам и геополитической напряженности. Кроме того, США под вечер объявили о новом пакете санкций против РФ. США, в частности, внесли в санкционный список 7 судов для перевозки СПГ и компанию Novatek China Holdings, технологические (в частности, "Диасофт" (MOEX: DIAS)) и добывающие компании (в частности, "Распадскую", "Мечел" и "Норникель"). В Минфине США отметили, что санкции рассчитаны на то, чтобы еще больше ограничить будущие доходы России от металлов и полезных ископаемых.

"По итогам недели индексы МосБиржи и РТС потеряли 5,8% и 8,6% соответственно, продолжая движение вниз в условиях сохранения напряженности в Курской области, перспективы жестких монетарных условий ЦБ РФ и слабого рубля. Указанные факторы не позволяют участникам в должной мере учесть в ценах даже позитивные фундаментальные новости по ряду эмитентов, которые пока не пересиливают общерыночный пессимизм. На этой неделе список дивидендных историй за первое полугодие пополнили банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), который рекомендовал выплаты с максимальной в этом сезоне в РФ доходностью 7,5% по обыкновенным акциям, а также "Займер" (MOEX: ZAYM) с доходностью 7,1%. Лучше рынка на фоне обновления ценами на драгоценный металл нового исторического максимума также чувствовали себя золотодобытчики "Полюс" и "Селигдар" (MOEX: SELG). Бумаги "ЛУКОЙЛа" несколько сессий подряд повышались против всего рынка без очевидных фундаментальных причин. Вместе с тем акции "Мечела" продолжили обвальное падение и обновление минимумов 2022-2023 годов после опубликованных накануне данных об увеличении чистого убытка компании в I полугодии текущего года", - указывает Кожухова.

Как отмечают аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), "российский рынок продолжил снижаться на уходящей неделе. Индекс МосБиржи завершает пятую неделю в минусе, опустившись ниже отметки 2700 пунктов. Рынок в целом и ключевые бумаги преимущественно уже выглядят сильно перепроданными, инвесторы продолжают придерживаться консервативной позиции, а спекулятивные участники - наращивать короткие позиции. Аутсайдерами стали бумаги "Мечела". Финансовая отчетность за I полугодие окончательно разрушила надежды инвесторов на снижение долговой нагрузки компании и последующие дивидендные выплаты. Под выраженным давлением были бумаги сталелитейных компаний. Инвесторы опасаются сокращения спроса на сталь в России, что приведет к снижению дивидендов на фоне высоких капитальных затрат".

"Индекс МосБиржи в ближайшее время будет двигаться в диапазоне 2650-2750 пунктов. Нижняя граница диапазона выступает очевидным уровнем поддержки. Вполне вероятно, что именно это позволит индексу найти свой минимум. Рынок с 14 августа снижается почти без остановок, поэтому вполне можем увидеть небольшое восстановление", - полагают эксперты Промсвязьбанка.

"Индекс МосБиржи падает непрерывно с 14 августа, то есть восьмую торговую сессию подряд. Безусловно, на российский фондовый рынок в первую очередь давит геополитика. Еще одним важным фактором снижения привлекательности российских акций выступают ожидания нового повышения Банком России ключевой ставки в сентябре, и соответственно, оттока средств инвесторов с фондового рынка на рублевые вклады с повышенными процентными ставками", - считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По мнению аналитиков "БКС Мир инвестиций", "индекс МосБиржи, вероятно, будет находиться под давлением до заседания ЦБ РФ в сентябре. Сейчас на рынок давят несколько негативных факторов, включая риск продолжения ужесточения монетарной политики в России и усиления геополитических рисков. С технической точки зрения индекс МосБиржи находится в нисходящем тренде, ближайшая цель - 2650 пунктов. Тем не менее в среднесрочной перспективе индекс МосБиржи может вернуться в район 3000-3300 пунктов".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 110,2 млрд рублей (из них 14,15 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,05 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" и 6,39 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").