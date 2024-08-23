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23 августа 2024 года 19:02

Цены евробондов РФ по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику на фоне небольшого укрепления UST

Москва. 23 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику на фоне небольшого повышения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для других бумаг расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций на уходящей неделе была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

При этом котировки US Treasuries в первые дни недели демонстрировали небольшие смешанные колебания в ожидании ключевых событий, кроме того, инвесторы продолжали анализировать заявления представителей Федеральной резервной системы.

Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле традиционно собирает глав ведущих мировых ЦБ. В этом году мероприятие проходит 22-24 августа, выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла состоялось в пятницу.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью газете Financial Times, что, по ее мнению, пришло время начать корректировку монетарной политики.

Поскольку инфляция замедляется, а баланс спроса и предложения на рынке труда улучшается, Федрезерву нужно "корректировать базовую ставку в соответствии с ситуацией в экономике и с учетом наших целей", сказала Дейли.

В свою очередь глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что рынок труда и некоторые опережающие экономические индикаторы подают "тревожные сигналы".

В середине недели рыночная ситуация не претерпела значимых изменений. В секторе российских государственных евробондов наблюдалась сниженная активность, котировки UST также демонстрировали лишь незначительные смешанные колебания.

Минтруда США опубликовало в среду пересмотренные данные по рынку труда. Число рабочих мест в Соединенных Штатах (без учета сельскохозяйственного сектора) за 12 месяцев по март 2024 года выросло примерно на 2,1 млн, а не на 2,9 млн, как сообщалось ранее. Предыдущая оценка была ухудшена на 818 тыс.

Ранее сообщалось, что за указанный период количество рабочих мест росло в среднем на 242 тыс. в среднем за месяц. По новым данным, рост составлял 173 тыс.

Результаты пересмотра важны для рынков, поскольку они могут повлиять на оценку ФРС состояния рынка труда и на ее решение относительно времени и размера снижения процентных ставок.

На следующий день котировки UST немного опустились, это произошло на фоне публикации в среду вечером протокола последнего заседания ФРС по ставке.

Протокол июльского заседания ФРС показал, что американский ЦБ готов приступить к снижению базовой процентной ставки. Большинство членов руководства ФРС полагают, что в сентябре ставка должна быть опущена, если инфляция в США продолжит ослабляться, говорится в протоколе заседания.

Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил в четверг, что хотел бы увидеть новую экономическую статистику прежде, чем принимать решение о поддержке смягчения денежно-кредитной политики.

В пятницу ключевым событием дня для большинства мировых рынков стало выступление Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, в ходе которого он заявил, что ФРС готова к снижению ставок, но сроки и скорость этого процесса будут зависеть от ряда факторов.

"Пришло время для корректировки (денежно-кредитной) политики, и направление ясно", - сказал он. "Сроки и скорость снижения ставок будут зависеть от поступающих данных, меняющихся прогнозов и баланса рисков", - отметил Пауэлл.

Кроме того, глава ФРС указал на повышение своей уверенности в стабильном движении инфляции в стране к целевым 2%. "Мягкая посадка" американской экономики - т.е. дальнейшее замедление инфляции без рецессии или спада ВВП - еще возможна, пояснил он.

"В целом экономика продолжает расти хорошими темпами", - заявил Пауэлл. По его словам, предстоящее снижение ставок лишь устранит давление на спрос, но не подстегнет экономический рост, что грозило бы ускорением инфляции.

"При надлежащем ослаблении ограничений в рамках ДКП есть хорошие основания полагать, что инфляция вернется к 2%, а рынок труда при этом останется сильным", - сказал глава Федрезерва.

Текущий уровень ставок дает американскому ЦБ большие возможности для реагирования на любые риски, включая риск "нежелательного дальнейшего ослабления" рынка труда, также отметил Пауэлл.

ФРС будет делать все возможное для поддержания сильного рынка труда по мере движения к ценовой стабильности, пообещал он. По мнению Пауэлла, в ближайшее время этот рынок вряд ли будет "источником повышенного инфляционного давления".

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,08%, до 71,45% от номинала (их доходность выросла на 2,3 базисного пункта, составив 8,99% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали за пять дней на 0,08% - до 67,68% от номинала (доходность уменьшилась на 0,8 базисного пункта и составила 9,33% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3,8 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подрос в стоимости на 0,59%, поднявшись до 57,52% от номинала (его доходность снизилась на 4,2 базисного пункта и составила 9,74% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 1,55%, подорожав до 71,64% от номинала (их доходность упала на 74,4 базисного пункта - до 24,87% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году опустились в цене за неделю на 0,07%, до 69,49% от номинала (доходность увеличилась на 14,2 базисного пункта, составив 17,87% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 0,17% - до 67,75% от номинала (их доходность поднялась на 10,3 базисного пункта, составив 14,09% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,74% - до 67,54% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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