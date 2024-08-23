23 августа 2024 года 15:27
Рубль днем немного дешевеет к юаню в рамках коррекции после сильного роста накануне
Москва. 23 августа. Китайский юань немного повышается на Московской бирже днем в пятницу; рубль слабеет в рамках коррекции после сильного роста накануне, обусловленного подготовкой компаний-экспортеров к налоговым выплатам в августе. Курс юаня в 15:00 мск составил 11,87 руб., что на 3,4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).
Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 69 копеек, до 89,77 руб./$1, контракт EURRUBF повысился на 55 копеек, до 98,99 руб./EUR1.
"Вчера курс юаня резко упал, опустившись в диапазон 11,7-11,9 руб., привычный для начала месяца. Укрепление рубля происходило на фоне существенного роста торговой активности - следствия увеличения продаж валют со стороны экспортеров, начавших готовиться к налоговым выплатам 28 августа. Текущий навес предложения на рынке носит локальный характер, однако в условиях сохраняющихся проблем с платежами, ограничивающих спрос, способен уронить курс юаня на более низкие уровни. Допускаем уход китайской валюты в зону 11,5-11,7 руб. в ближайшие дни. С сентября ждем разворота тенденции в рубле. Уменьшение поступлений валютной выручки, связанное с нынешней слабостью нефтяного рынка, с одной стороны, и традиционное оживление потребления осенью, усиливающее спрос на валюты, с другой, по нашему мнению, будут подталкивать курс юаня к повышению к более обоснованным с экономической точки зрения уровням. К концу квартала ждем повышения курса юаня к 12,4 руб.", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.
Подъем цен на нефть усилился днем в пятницу в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск выросли на 1,7%, до $78,53 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 1,89%, до $74,38 за баррель.
Накануне обе марки подорожали на 1,5%.
Поддержку котировкам оказывают ожидания снижения ключевой процентной ставки в Соединенных Штатах. Высокие ставки увеличивают стоимость обслуживания долга, что может замедлить экономическую активность в стране и снизить спрос на топливо.
Рынок ожидает получить новые сигналы о позиции ФРС из выступления Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое начнется в 17:00 мск.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
23 августа 2024 года 19:22
Москва. 23 августа. Китайский юань слегка укрепился на Московской бирже по итогам пятницы, рубль лишь незначительно опустился перед выходными днями. Курс юаня в 19:00 мск составил 11,841 руб., что на 0,1 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
23 августа 2024 года 19:02
Москва. 23 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику на фоне небольшого повышения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для других бумаг расширились. читать дальше
.
23 августа 2024 года 18:46
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций NovaBev Group и "МТС", сообщается в материале аналитиков.
"Выручка и EBITDA "МТС" за 2К24 по МСФО чуть выше ожиданий, но на чистой прибыли сказались процентные расходы. Динамика денежного потока оставалась... читать дальше
.
23 августа 2024 года 18:19
весторам могут быть интересны новые трехлетние биржевые облигации ПАО "ФСК-Россети" серии 001P-13R (с погашением 18 июля 2027 года), считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".
"В условиях сложившейся денежно-кредитной политики считаем наиболее актуальным инструментом для консервативного инвестора... читать дальше
.
23 августа 2024 года 17:46
Акции "НоваБев Групп" сохраняют долгосрочную привлекательность, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).
"В четверг возобновились торги акциями компании, эмитент увеличил количество акций в восемь раз, а каждый инвестор получил на одну ранее приобретенную акцию семь новых, сохранив, таким образом,... читать дальше
.
23 августа 2024 года 17:16
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 126 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: 146,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
.
23 августа 2024 года 16:42
Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 5540-5620 пунктов, баланс рисков умеренно позитивный, ожидается повышенная волатильность, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Вячеслава Ободникова.
"S&P 500 скорректировался к поддержке на уровне 5560... читать дальше
.
23 августа 2024 года 16:21
erCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с прогнозной стоимостью на уровне 115 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 22%, сообщается в материале аналитиков инвестбанка.
"В отчетности эмитента за 1П24 позитивная операционная... читать дальше
.
23 августа 2024 года 15:50
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Baidu Inc. со $175 до $170 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Романа Лукьянчикова.
"Эмитент отчитался за второй квартал выручкой на уровне прошлогоднего результата 33,93 млрд юаней... читать дальше
.
23 августа 2024 года 15:33
Российский фондовый рынок на следующей неделе может вновь не найти поводов для возвращения к повышению, испытывая недостаток в позитивных монетарных и геополитических драйверах, прогнозирует аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Ожидания сохранения высоких процентных... читать дальше
.
23 августа 2024 года 15:00
Индекс Мосбиржи может колебаться в рамках диапазона 2650-2800 пунктов до конца августа, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
"Безусловно, на российский фондовый рынок в первую очередь давит геополитика. Еще одним важным фактором снижения привлекательности российских... читать дальше
.
23 августа 2024 года 14:23
Текущая оценка акций банка "Санкт-Петербург" справедлива, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".
"Чистая прибыль банка во 2К24 снизилась на 18% г/г (до 11,3 млрд руб., на уровне наших ожиданий), рентабельность капитала составила 24%. Менеджмент повысил свой прогноз по... читать дальше
.
23 августа 2024 года 13:53
Акции "НоваБев Групп" вряд ли будут торговаться существенно "лучше рынка" в краткосрочной перспективе, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса и аналитика Олеси Воробьевой.
"Эмитент представил финансовые результаты за 1П24 по МСФО. В целом мы расцениваем результаты как... читать дальше
.
23 августа 2024 года 13:12
SberCIB Investment Research понизил прогнозную стоимость акций "Магнита" до 6000 рублей за штуку, оценка - "держать", сообщается в материале аналитиков инвестбанка.
"Эмитент может пропустить дивиденды в следующем году. Высокие рыночные ставки могут заставить "Магнит" закрывать долг быстрее. В 2024... читать дальше
.
23 августа 2024 года 12:32
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций Совкомбанка, сообщается в материале аналитиков брокера.
"Мы ожидаем, что эмитент, как и банковская отрасль в целом, будет испытывать давление на прибыль во 2П24 и 1П25 из-за жесткой политики ЦБ РФ. Поэтому корректируем прогноз... читать дальше
.