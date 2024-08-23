Рубль днем немного дешевеет к юаню в рамках коррекции после сильного роста накануне

Москва. 23 августа. Китайский юань немного повышается на Московской бирже днем в пятницу; рубль слабеет в рамках коррекции после сильного роста накануне, обусловленного подготовкой компаний-экспортеров к налоговым выплатам в августе. Курс юаня в 15:00 мск составил 11,87 руб., что на 3,4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 69 копеек, до 89,77 руб./$1, контракт EURRUBF повысился на 55 копеек, до 98,99 руб./EUR1.

"Вчера курс юаня резко упал, опустившись в диапазон 11,7-11,9 руб., привычный для начала месяца. Укрепление рубля происходило на фоне существенного роста торговой активности - следствия увеличения продаж валют со стороны экспортеров, начавших готовиться к налоговым выплатам 28 августа. Текущий навес предложения на рынке носит локальный характер, однако в условиях сохраняющихся проблем с платежами, ограничивающих спрос, способен уронить курс юаня на более низкие уровни. Допускаем уход китайской валюты в зону 11,5-11,7 руб. в ближайшие дни. С сентября ждем разворота тенденции в рубле. Уменьшение поступлений валютной выручки, связанное с нынешней слабостью нефтяного рынка, с одной стороны, и традиционное оживление потребления осенью, усиливающее спрос на валюты, с другой, по нашему мнению, будут подталкивать курс юаня к повышению к более обоснованным с экономической точки зрения уровням. К концу квартала ждем повышения курса юаня к 12,4 руб.", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Подъем цен на нефть усилился днем в пятницу в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск выросли на 1,7%, до $78,53 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 1,89%, до $74,38 за баррель.

Накануне обе марки подорожали на 1,5%.

Поддержку котировкам оказывают ожидания снижения ключевой процентной ставки в Соединенных Штатах. Высокие ставки увеличивают стоимость обслуживания долга, что может замедлить экономическую активность в стране и снизить спрос на топливо.

Рынок ожидает получить новые сигналы о позиции ФРС из выступления Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое начнется в 17:00 мск.