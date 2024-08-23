Brent торгуется около $77,3 за баррель

Фондовый рынок США снизился по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Азии слабо снижаются в пятницу, в плюсе только Япония. Цены на нефть слабо повышаются в пятницу утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе.

Позитивные статданные по экономике США ослабили надежды трейдеров на резкое снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) до конца текущего года.

Внимание рынка теперь направлено на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, где проходит ежегодный экономический симпозиум. Мероприятие с участием Пауэлла начнется в пятницу в 17:00 мск.

Эксперты полагают, что глава американского ЦБ, вероятно, даст понять, что Федрезерв не намерен смягчать политику столь агрессивно, как ожидает рынок, прогнозирующий снижение ставки на 100 б.п. на оставшихся в этом году трех заседаниях.

"Сценарий ясен - ФРС собирается уменьшить ставку в сентябре, но никто не горит желанием опускать ее сразу на 50 базисных пунктов", - отмечает аналитик NatAlliance Securities.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзан Коллинз заявила в четверг, что не видит "серьезных красных флажков" в экономике США, которые требовали бы резкого снижения ставки. Федрезерву, по ее словам, следует смягчать политику постепенно.

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер отметил необходимость методичного уменьшения ставки, а его коллега из ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид хотел бы увидеть новую экономическую статистику прежде, чем принимать решение о поддержке смягчения монетарной политики.

Отчет Национальной ассоциации риелторов (NAR), опубликованный в четверг, показал более существенное, чем ожидалось, увеличение продаж жилья на вторичном рынке в США в июле.

Между тем, предварительные данные S&P Global за август свидетельствуют об ускорении темпов роста деловой активности в сфере услуг США. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в этом секторе увеличился до 55,2 пункта с июльских 55 пунктов.

Сводный PMI уменьшился в августе до 54,1 пункта с 54,3 пункта месяцем ранее. Тем не менее, индикатор остается существенно выше отметки в 50 пунктов, что говорит о сохранении уверенного роста экономической активности.

В числе лидеров снижения среди компонентов индекса Dow Jones в четверг оказались акции Intel Corp. (SPB: INTC) (-6,1%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (-2,2%), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-2%).

Бумаги других IT-компаний также резко подешевели, в том числе Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (-3,7%), Alphabet Inc. (SPB: GOOG) (-1,2%), Tesla (SPB: TSLA) Inc. (-5,7%).

Акции ритейлера автомобильных частей и аксессуаров Advance Auto Parts (SPB: AAP) Inc. упали в цене на 17,5%. Компания объявила о продаже Worldpac Inc., занимающейся оптовыми поставками автокомпонентов, инвестфирме Carlyle за $1,5 млрд. Чистая прибыль Advance Auto Parts в минувшем квартале сократилась в 1,7 раза, оказавшись слабее ожиданий рынка.

Стоимость бумаг производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive (SPB: PTON) взлетела на 35%. Чистый убыток компании в четвертом квартале 2024 фингода упал в 8 раз и оказался существенно ниже прогнозов рынка.

Акции Zoom Video Communications (SPB: ZM) Inc., предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, подорожали на 13% благодаря хорошей квартальной отчетности компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 177,71 пункта (0,43%) и составил 40712,78 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 50,21 пункта (0,89%) - до 5570,64 пункта.

Nasdaq Composite упал на 299,63 пункта (1,67%) и составил 17619,35 пункта.

Азиатские фондовые индексы слабо снижаются в пятницу, исключением выступает только японский рынок акций.

Потребительские цены в Японии в июле увеличились на 2,8% в годовом выражении, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций. Такие темпы роста зафиксированы по итогам третьего месяца подряд.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,7%, что является максимумом с февраля, после подъема на 2,6% в июне. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, пишет The Japan Times. Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже 28 месяцев подряд.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в пятницу в парламенте, что ЦБ может скорректировать денежно-кредитную политику в случае подтверждения экономических прогнозов. Это указывает на готовность Банка Японии снова повысить ставки, отмечает Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 мск увеличился на 0,4%.

Лидером повышения выступают акции Sharp и Sumitomo Pharma, подорожавшие на 6% и 4% соответственно.

Растут котировки бумаг таких крупных компаний, как Toyota Motor (+0,9%), Fast Retailing (+1,6%), Softbank Group (+0,3%), Takeda Pharmaceutical (+0,2%).

Между тем существенно ушли вниз акции технологических компаний, включая Lasertec (-3,7%), Advantest (-3,4%), Tokyo Electron (-2,6%), Socionext Inc. (-2,4%) и Renesas Electronics Corp. (-1,9%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 мск опустился на 0,01%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Цена акций разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) упала на 12,7%, транспортной Orient Overseas и фармацевтической Hansoh Pharmaceutical - на 7,5%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 5,1%, производителя компьютеров Lenovo - на 4,2%.

Наиболее существенный подъем показывают акции страховщиков Ping An Insurance и China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 3,4% и 2,1% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск снизился менее чем на 0,1%.

Бумаги одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics подешевели на 0,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,4%. Цена акций авиакомпании Korean Air Lines опустилась на 0,9%, сталелитейной Posco - на 1,3%.

При этом котировки акций автопроизводителя Hyundai Motor выросли на 2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,1%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,6% и 1,4% соответственно.

Цены на нефть слабо повышаются на торгах в пятницу, но завершают неделю в минусе.

Давление на рынок оказывают сигналы ослабления темпов роста экономики КНР, а также спада активности в промышленном секторе США. Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в американском промсекторе в августе снизился до 48 пунктов с 49,6 пункта месяцем ранее, сообщила в четверг S&P Global, рассчитывающая этот индикатор. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о снижении деловой активности.

Кроме того, трейдеры надеются на снижение напряженности на Ближнем Востоке в результате переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые проводятся при участии США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $77,27 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,17 (1,5%), до $77,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,05 (0,07%), до $73,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,08 (1,5%), до $73,01 за баррель.

На этой неделе Brent подешевела на 3%, WTI - на 3,2%.

"Сейчас цены на нефть снижаются быстрее, чем этого требуют фундаментальные факторы, - отмечается в обзоре Morgan Stanley. - Однако спрос начнет опускаться после летнего сезона, а поставки из стран как ОПЕК, так и не ОПЕК в четвертом квартале начнут расти, поэтому мы увидим выравнивание баланса спроса и предложения, которое в 2025 году перейдет в избыток спроса".