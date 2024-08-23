"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций NovaBev и МТС

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций NovaBev Group и "МТС", сообщается в материале аналитиков.

"Выручка и EBITDA "МТС" за 2К24 по МСФО чуть выше ожиданий, но на чистой прибыли сказались процентные расходы. Динамика денежного потока оставалась слабой - могло повлиять перераспределение капзатрат по году. Во 2П24 вероятно улучшение, но в целом это одна из сфер риска в инвестистории эмитента. При этом даже по минимуму дивидендной политики дивдоходность "МТС" остается довольно высокой (17%), но выплаты ждем не ранее лета 2025 года. Сохраняем нейтральный взгляд на бумаги "МТС" при оценке по EV/EBITDA 2024п в 3,6x", - пишут эксперты.

"Результаты NovaBev Group за 1П24 близки к нашим ожиданиям по выручке, но слабее по рентабельности: увеличение валовой прибыли перекрыли дистрибуционные расходы, которые выросли сильнее, чем мы ожидали. Второе полугодие обычно сезонно лучше первого для компании, но результаты за 1П24 несут риски к нашим прогнозам по году, в том числе по дивиденду, который привязан к чистой прибыли. После проведенного начисления акций бумаги, по нашей оценке, торгуются по 4,5х EV/EBITDA на 2024п - сохраняем нейтральный взгляд", - указывают аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.