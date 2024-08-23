Инвесторам могут быть интересны новые бонды Россетей серии 001P-13R - "Газпромбанк Инвестиции"

Инвесторам могут быть интересны новые трехлетние биржевые облигации ПАО "ФСК-Россети" серии 001P-13R (с погашением 18 июля 2027 года), считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"В условиях сложившейся денежно-кредитной политики считаем наиболее актуальным инструментом для консервативного инвестора флоатеры (облигации с купоном с привязкой к ключевой ставке или к ставке RUONIA). По нашим оценкам, вероятность снижения ключевой ставки Банка России в текущем году минимальная и не исключено ее повышение. Считаем интересным недавно разместившийся выпуск Россет1Р13. Он торгуется близко к номиналу, имеет ежемесячный купон, который определяется как ключевая ставка + 1%. Компания имеет наивысшие кредитные рейтинги "ruAAA" от агентства "Эксперт РА" и "AAA(RU)" от АКРА, растущие финансовые показатели и умеренную долговую нагрузку".

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