Акции НоваБев сохраняют долгосрочную привлекательность - ПСБ

Акции "НоваБев Групп" сохраняют долгосрочную привлекательность, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"В четверг возобновились торги акциями компании, эмитент увеличил количество акций в восемь раз, а каждый инвестор получил на одну ранее приобретенную акцию семь новых, сохранив, таким образом, ту же долю в капитале компании. Однако новые акции остаются замороженными на четыре с половиной месяца. После разморозки новых акций видим риск появления навеса продавцов и роста волатильности в бумагах. Поэтому краткосрочным и среднесрочным инвесторам может быть выгодно продать часть акций до конца этого срока. Долгосрочно бумаги сохраняют привлекательность", - указывают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.