SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций "Ренессанс страхования"

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с прогнозной стоимостью на уровне 115 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 22%, сообщается в материале аналитиков инвестбанка.

"В отчетности эмитента за 1П24 позитивная операционная динамика и неопределенные будущие финрезультаты. В долгосрочной перспективе сохраняем позитивный взгляд на показатели компании, но отмечаем, что годовые результаты сильно зависят от рыночной конъюнктуры. Сейчас акции компании торгуются с коэффициентами Р/Е и Р/ТBV на следующие двенадцать месяцев на уровнях 5 и 1,2 соответственно".

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