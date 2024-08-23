Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Baidu до $170

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Baidu Inc. со $175 до $170 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Романа Лукьянчикова.

"Эмитент отчитался за второй квартал выручкой на уровне прошлогоднего результата 33,93 млрд юаней ($4,67 млрд) , что опередило средние ожидания на 0,7%. Чистая прибыль составила 5,49 млрд юаней ($0,76 млрд) при консенсусе 5,21 млрд юаней, - отмечает эксперт. - CEO компании отметил активизацию развития облачного направления, несмотря на неблагоприятную макроэкономическую ситуацию, которая оказала давление на доходы от онлайн-маркетинга. Также глава Baidu заявил об ускорении модернизации Baidu Search, об экспансии сервиса Apollo Go, который на данный момент доступен почти во всем муниципалитете Ухань и тестирует беспилотное такси шестого поколения, а также о масштабировании применения ИИ".

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