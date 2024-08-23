Рынок акций РФ на следующей неделе может вновь не найти поводов для роста - "Велес Капитал"

Российский фондовый рынок на следующей неделе может вновь не найти поводов для возвращения к повышению, испытывая недостаток в позитивных монетарных и геополитических драйверах, прогнозирует аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Ожидания сохранения высоких процентных ставок в РФ как минимум до конца года остаются актуальными, а обстановка в Курской области - напряженной, что угрожает в том числе рублю. На этом фоне можно обозначить следующие потенциальные цели снижения индекса Мосбиржи: 2650 пунктов и 2580 пунктов, а для индекса РТС: отметку 900 пунктов - очередные минимумы с 2023 года, - пишет эксперт в обзоре. - Способствовать отскоку рынка наверх могут главным образом технические факторы и сформировавшаяся среднесрочная перепроданность с ближайшими сопротивлениями 2830 пунктов и 1010 пунктов. На фоне общерыночного пессимизма корпоративные факторы становятся менее значимыми, но все же могут способствовать локальной волатильности в отдельных акциях".

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