Индекс Мосбиржи может колебаться в диапазоне 2650-2800п до конца августа - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи может колебаться в рамках диапазона 2650-2800 пунктов до конца августа, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Безусловно, на российский фондовый рынок в первую очередь давит геополитика. Еще одним важным фактором снижения привлекательности российских акций, на наш взгляд, выступают ожидания нового повышения Банком России ключевой ставки в сентябре, и, соответственно, оттока средств инвесторов с фондового рынка на рублевые вклады с повышенными процентными ставками. Падение цен на нефть на текущей неделе также добавляло негативного фона российским "голубым фишкам", а значит, и индексу Мосбиржи в целом. То есть на падение до 2700 пунктов индекс был практически обречен, - пишет эксперт в материале. - Однако в настоящее время многие российские акции выглядят сильно перепроданными, и прежде всего, "дивидендные" бумаги и акции компаний, показавших сильные финансовые результаты за 1П24. Если речь главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоуле в пятницу окажется "голубиным" сигналом для мировых фондовых рынков (то есть если он объявит о сроках снижения процентных ставок ФРС), на оптимистичном фоне с мировых рынков индекс Мосбиржи может немного подрасти - до 2750 пунктов. До конца августа индекс может колебаться в рамках 2650-2800 пунктов".

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