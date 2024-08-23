ПСБ понизил прогнозную цену бумаг МТС до 255 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) понизил прогнозную стоимость бумаг "МТС" до 255 рублей за штуку на горизонте года на фоне высоких ставок, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Компания в четверг отчиталась за 2К24 по МСФО. Нам нравится, что она активно развивает и совершенствует экосистему - ключевой триггер роста бизнеса на фоне стагнации основного сегмента. Позитивно оцениваем заявление менеджмента о планах по наращиванию инвестиций в исследования и разработки, что позволяет "МТС" и дальше конкурировать на активно развивающихся рынках (финтех, кикшеринг, медиа), - отмечают эксперты банка. - Вместе с тем дивидендный характер инвестиционной истории эмитента остается выраженным, но на фоне высоких ставок мы вынуждены понизить целевую цену на горизонте двенадцати месяцев до 255 рублей за штуку, рекомендацию "покупать" сохраняем".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.