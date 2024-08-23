Индекс Мосбиржи, вероятно, останется под давлением до заседания ЦБР в сентябре - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет находиться под давлением до заседания ЦБ РФ по ключевой ставке 13 сентября 2024 года, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Сейчас на рынок давят несколько негативных факторов, включая риски продолжения ужесточения монетарной политики в России и усиления геополитических рисков. С технической точки зрения индекс Мосбиржи находится в нисходящем тренде, ближайшая цель - 2700 пунктов, однако вероятность пробития и этого уровня остается высокой. Тогда нужно наблюдать за отметкой 2650 пунктов. Тем не менее в среднесрочной перспективе индекс может вернуться в район 3000-3300 пунктов", - пишут эксперты в обзоре инвесткомпании.

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