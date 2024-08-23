Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- разрешения на строительство в США в июле;

- продажи домов на первичном рынке США в июле;

- выступление главы ФРС Пауэлла;

- выступление главы Банка Англии Бейли;

- конференция представителей центральных банков в Джексон-Хоуле;

- финансовые результаты "Норникеля" за 2К24 по МСФО;

- совет директоров "Евротранса" рассмотрит дивиденды за 1П24.

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