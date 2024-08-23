"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 354 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина.

"Эмитент представил свои финансовые результаты за 2К24, которые несколько опередили прогнозы рынка и наши оценки на уровне выручки и OIBDA. Выручка оператора увеличилась на 18,5% г/г при значительном росте доходов сервисного направления и продаж розничной сети. Существенный вклад в рост выручки ожидаемо внесли рекламный бизнес и финтех. Динамика OIBDA была положительной, но рентабельность снизилась почти на 5 п.п. г/г. Это связано с опережающим ростом расходов на рекламу и маркетинг, а также увеличением стоимости фондирования финтеха и затрат на разработку продуктов экосистемы. Наша текущая рекомендация для бумаг "МТС" - "покупать" с целевой ценой 354 рубля", - пишет эксперт.

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