Цены евробондов РФ в четверг вновь демонстрировали лишь небольшую смешанную динамику на фоне умеренного снижения на рынке UST

Москва. 22 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали лишь небольшую смешанную динамику на фоне умеренного снижения на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене на 5,4 базисного пункта, до 71,45% от номинала (доходность подросла на 1,5 базисного пункта - до 8,99% годовых). Облигации с погашением в 2042 году поднялись в цене на 0,8 базисного пункта и составили 67,68% от номинала (их доходность опустилась на 0,7 базисного пункта, до 9,33% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился относительно среды, оставшись на отметке 57,17% от номинала (доходность поднялась на 0,8 базисного пункта и составила 9,79% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году опустились относительно предыдущего торгового дня на 10,8 базисного пункта, до 71,69% от номинала (их доходность выросла на 22,6 базисного пункта, составив 24,82% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились на 2,2 базисного пункта - до 69,52% от номинала (доходность увеличилась на 7 базисных пунктов - до 17,86% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году поднялись в цене за день на 2,5 базисного пункта - до 67,78% от номинала (их доходность уменьшилась на 2 базисных пункта, до 14,08% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 4 базисного пункта - до 67,74% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг умеренно дешевеют в ожидании ключевых событий недели.

Внимание игроков направлено на стартующий сегодня ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выступит в Джексон-Хоуле в пятницу.

Протокол июльского заседания ФРС, опубликованный накануне, показал, что американский ЦБ готов приступить к снижению базовой процентной ставки. Большинство членов руководства ФРС полагают, что в сентябре ставка должна быть опущена, если инфляция в США продолжит ослабляться, говорится в протоколе заседания.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил в Джексон-Хоуле в четверг, что хотел бы увидеть новую экономическую статистику прежде, чем принимать решение о поддержке смягчения денежно-кредитной политики.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. - до 232 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 228 тыс., а не 227 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа заявок также до 232 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным агентства Bloomberg.

Показатель продолжает оставаться существенно выше среднего уровня текущего года, отмечает Trading Economics.