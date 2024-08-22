"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг МТС

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок бумаг "МТС" и всего сектора телекоммуникаций на российском фондовом рынке, сообщается в материале аналитиков брокера.

Телекоммуникационный гигант финансовые итоги второго квартала 2024 года. Чистая прибыль снизилась преимущественно из-за процентных расходов, переоценки финансовых инструментов и деривативов. Несмотря на небольшое замедление темпов роста выручки от телеком-сегмента, уверенно выросло рекламное направление, увеличились продажи мобильных телефонов и аксессуаров. Устойчивые результаты показывает и банковский бизнес. Кроме того, "МТС" продолжает развивать медиа-направление и наращивать экосистемную выручку (количество клиентов экосистемы на конец второго квартала превысило 15 млн пользователей), - указывают эксперты. - Рентабельность эмитента осталась под давлением из-за маркетинговых расходов, а также инвестиций в развитие существующих и новых направлений бизнеса. На этом фоне капитальные затраты выросли на 56%, а показатель рентабельности по скорректированной OIBDA снизился до 38,3%. Компания отметила, что в ближайшей перспективе планирует существенно нарастить инвестиции для поддержки конкурентоспособного предложения на российском рынке".

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