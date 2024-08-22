Бумаги ЦИАНа справедливо оценены рынком в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги "ЦИАНа" справедливо оценены российском фоновым рынком в текущий момент, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Эмитент представил финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Компания показывает рост бизнеса сопровождающегося ростом операционной эффективности. Мы позитивно оцениваем подтверждение планов касательно редомициляции в Россию, что позволит открыть возможность для выплаты акционерам накопленных денежных средств. При этом в данный момент, ввиду отсутствия долгового капитала и накопленных денежных средств, компания выступает бенефициаром текущих высоких ставок в экономике, - отмечают эксперты в материале сервиса. - В то же время замедление рынка недвижимости в результате высоких процентных ставок может оказать негативное влияние на будущие результаты "ЦИАНа". Таким образом, исходя из текущих котировок, мы полагаем, что рынок справедливо оценивает бумаги".

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