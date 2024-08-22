.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5600-5670п в четверг - Freedom Finance Global
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июле составила 1,14%
Рост потребительских цен в июле ускорился до 1,14% после повышения до 0,64% в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,13% после 8,59% месяцем ранее. Рост цен в июле совпал с прогнозами аналитиков
 
Нацпроект по обеспечению транспортом оценили в 6,7 трлн рублей
Формат нового национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" предполагает три сценария мероприятий по его реализации. Об этом говорится в презентации Минпромторга и заинтересованных органов власти, о которой >пишут...
 
Криптокомпании столкнулись с трудностями рекламы
Криптокомпании столкнулись с трудностями в рекламировании своих продуктов после вступления в силу закона, ограничивающего рекламу криптовалют, пишет "Коммерсантъ". Так, о запрете размещения рекламы на стендах проинформированы участники крупнейшего...
 
В России растет неравенство по доходам
В 2023 году в России выросло неравенство по доходам, пишет "Коммерсантъ", приводящий расчет ЦМАКП. Расслоение происходило на фоне сокращения числа бедных и в основном было спровоцировано опережающим ростом доходов наиболее богатых слоев населения. В...
 
22 августа 2024 года 17:13

S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5600-5670п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5600-5670 пунктов в четверг, баланс рисков позитивный, ожидается пониженная волатильность, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова.

"S&P 500 постепенно приближается к историческому максимуму, сохраняя потенциал для дальнейшего роста и оставаясь выше всех ключевых скользящих средних. RSI пока не указывает на перекупленность, разворотные формации отсутствуют. Ближайшее сопротивление для индекса широкого рынка расположено в области 5650-5670 пунктов. Уровень 5560 пунктов выступает поддержкой", - указывает эксперт.

Участники торгов с оптимизмом ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в предстоящую пятницу, а также публикации отчетности NVIDIA Corp. в следующую среду, отмечает Исмаилов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 августа 2024 года 19:30
Индекс МосБиржи упал в четверг на 1,5%, обновив минимум с середины июня 2023г
Москва. 22 августа. Очередная попытка позитивной коррекции российского рынка акций, наблюдавшаяся в первой половине торгов, провалилась, несмотря на позитивный внешний фон; индекс МосБиржи к концу основных торгов четверга упал на 1,5%, обновив минимум с середины июня 2023 года.    читать дальше
.
22 августа 2024 года 19:21
Рубль в четверг уверенно вырос в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам в августе
Москва. 22 августа. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль уверенно вырос в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам на следующей неделе. Курс юаня в 19:00 мск составил 11,84 руб., что на 25 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз рубль был на этих отметках 12 августа.    читать дальше
.
22 августа 2024 года 18:57
Цены евробондов РФ в четверг вновь демонстрировали лишь небольшую смешанную динамику на фоне умеренного снижения на рынке UST
Москва. 22 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали лишь небольшую смешанную динамику на фоне умеренного снижения на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.    читать дальше
.
22 августа 2024 года 18:55
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг МТС
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок бумаг "МТС" и всего сектора телекоммуникаций на российском фондовом рынке, сообщается в материале аналитиков брокера. Телекоммуникационный гигант финансовые итоги второго квартала 2024 года. Чистая прибыль снизилась преимущественно...    читать дальше
.
22 августа 2024 года 18:23
"Финам" понизил прогнозную цену акций Делимобиля до 333 руб
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль"), понизив при этом прогнозную стоимость с 423 до 333 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 38,7% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика...    читать дальше
.
22 августа 2024 года 17:46
Бумаги ЦИАНа справедливо оценены рынком в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"
Бумаги "ЦИАНа" справедливо оценены российском фоновым рынком в текущий момент, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". "Эмитент представил финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Компания показывает рост бизнеса сопровождающегося ростом операционной эффективности. Мы позитивно...    читать дальше
.
22 августа 2024 года 16:37
Причин для роста цены акций Мечела пока нет - ПСБ
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет негативную оценку акций "Мечела", причин для роста котировок бумаг эмитента пока нет, говорится в материале аналитика Алексея Головинова. "Угольная компания отчиталась в четверг за I полугодие 2024 года по МСФО. Результаты ожидаемо плохие: выручка увеличилась на 6%...    читать дальше
.
22 августа 2024 года 16:02
Акции "Ренессанс страхования" остаются интересными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Ренессанс страхование" сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". "Эмитент раскрыл финансовые результаты по итогам 6М24. Компания продемонстрировала высокие темпы роста суммы страховых премий и большой запас прочности в...    читать дальше
.
22 августа 2024 года 15:40
Рубль днем уверенно растет в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам в августе
Москва. 22 августа. Китайский юань активно снижается на Московской бирже днем в четверг, рубль уверенно растет вторую сессию подряд в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Курс юаня в 15:00 мск составил 11,9 руб., что на 18,85 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
22 августа 2024 года 15:32
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций CarMoney
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций микрофинансовой компании "КарМани" (работает под брендом CarMoney), сообщается в материале аналитиков. "Компания, выдающая займы под залог автомобилей, отчиталась за первое полугодие 2024 года. Квартальная выручка прибавила...    читать дальше
.
22 августа 2024 года 14:48
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 650 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 650 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,9%, стоп-приказ: 575 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания достаточно сильно...    читать дальше
.
22 августа 2024 года 14:12
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг МТС
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг "МТС", сообщается в материале аналитика Константина Белова. "Финансовые результаты эмитента за 2К24 оказались немного лучше наших и рыночных ожиданий по показателям OIBDA и выручки. При этом доходы от услуг связи в России выросли на 6%...    читать дальше
.
22 августа 2024 года 13:37
Прогнозная цена бумаг ЦИАНа - 700 руб. - Freedom Finance Global
Прогнозная стоимость бумаг "ЦИАНа" составляет 700 рублей за штуку, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Сервис объявлений по покупке и продаже недвижимости представил сильные финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024...    читать дальше
.
22 августа 2024 года 13:03
"Финам" повысил прогнозную цену акций Home Depot до $333
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Home Depot Inc. до $333 за штуку на горизонте года, рекомендация - "держать", сообщается в материала аналитика Игната Иванова. "Цена бумаги эмитента с начала 2024 года выросла на 6,7%, в то время как широкий рынок увеличился почти на 18%. На котировки...    читать дальше
.
22 августа 2024 года 12:32
Бумаги ЦИАНа интересны для долгосрочных покупок - ПСБ
Бумаги "ЦИАНа" представляют интерес для долгосрочных вложений, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Финансовые и операционные результаты эмитента за 1П24 оцениваем умеренно положительно. Компания продолжает активно развивать основной бизнес по всем направлениям, что позволяет нивелировать...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.