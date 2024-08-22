S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5600-5670п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5600-5670 пунктов в четверг, баланс рисков позитивный, ожидается пониженная волатильность, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова.

"S&P 500 постепенно приближается к историческому максимуму, сохраняя потенциал для дальнейшего роста и оставаясь выше всех ключевых скользящих средних. RSI пока не указывает на перекупленность, разворотные формации отсутствуют. Ближайшее сопротивление для индекса широкого рынка расположено в области 5650-5670 пунктов. Уровень 5560 пунктов выступает поддержкой", - указывает эксперт.

Участники торгов с оптимизмом ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в предстоящую пятницу, а также публикации отчетности NVIDIA Corp. в следующую среду, отмечает Исмаилов.

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