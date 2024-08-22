Причин для роста цены акций Мечела пока нет - ПСБ

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет негативную оценку акций "Мечела", причин для роста котировок бумаг эмитента пока нет, говорится в материале аналитика Алексея Головинова.

"Угольная компания отчиталась в четверг за I полугодие 2024 года по МСФО. Результаты ожидаемо плохие: выручка увеличилась на 6% г/г, однако EBITDA упала на 18%, а чистый убыток вырос почти в пять раз, хотя большая его часть и оказалась "бумажной". Рост выручки при этом вызвал еще больший рост расходов, которые подскочили сразу на 17%. Долговая нагрузка также не добавляет позитива отчетности. Финансовый долг на конец июня вырос на 4%, а коэффициент чистый долг/EBITDA составил 3,3х против 2,9х на конец 2023 года, - указывает эксперт. - По-прежнему негативно смотрим на бумаги эмитента. Сложное финансовое положение "Мечела" усугубляется глубоким кризисом угольной отрасли в целом. В обозримом будущем не видим причин для роста цены акций".

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