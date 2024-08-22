Акции "Ренессанс страхования" остаются интересными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Ренессанс страхование" сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Эмитент раскрыл финансовые результаты по итогам 6М24. Компания продемонстрировала высокие темпы роста суммы страховых премий и большой запас прочности в части коэффициента достаточности капитала. Снижение чистой прибыли в основном связано с со снижением доходов от инвестиционного портфеля, при этом в случае смягчения денежно-кредитной политики Банка России в 2025 году мы ожидаем увеличения доходов от финансовых активов компании, - отмечают эксперты сервиса. - Также на улучшении финансовых показателей может отразиться закрытие до конца текущего года сделок в части страхового портфеля "ВСК - Линия жизни" и "Райффайзен Лайф". На наш взгляд, ценные бумаги "Ренессанс страхования" сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочных инвесторов".

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