Рубль днем уверенно растет в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам в августе

Москва. 22 августа. Китайский юань активно снижается на Московской бирже днем в четверг, рубль уверенно растет вторую сессию подряд в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Курс юаня в 15:00 мск составил 11,9 руб., что на 18,85 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 92 копейки, до 88,87 руб./$1, контракт EURRUBF упал на 1,14 рубля, до 98,49 руб./EUR1.

Инфляция в РФ с 13 по 19 августа составила 0,04% после 0,05% с 6 по 12 августа и 0,00% с 30 июля по 5 августа, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 19 августа составил 0,09%, с начала года - 5,15%.

Из данных за 19 дней августа этого и прошлого годов следует, что на 19 августа годовая инфляция замедлилась до 9,04% с 9,10% на 12 августа (9,13% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась также до 9,04% с 9,07% на 12 августа, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 19 августа на уровне 9,04%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 13 по 19 августа потребительская инфляция замедлилась до 0,04%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены не изменились (0,00% после роста на 0,03% неделей ранее): ускорилась дефляция на плодоовощную продукцию (снижение на 1,42%), на остальные продукты питания цены выросли на 0,12% (после роста на 0,11% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,14% (после 0,09% неделей ранее). В секторе услуг возобновилась дефляция (снижение на 0,07% после роста на 0,04% неделей ранее) за счет снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (на 1,27%)", - говорится в материале министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2024 году составляет 6,8% (вырос с 6,3% на начало июля).

"Рубль активно укрепляется вторую торговую сессию подряд. Укрепление российской валюты происходит на фоне роста нефтяных котировок и снижения американской валюты. Кроме того, экспортеры могли воспользоваться более слабым рублем для продажи части валютной выручки для погашения налоговых обязательств. Налоговый период будет поддерживать рубль до конца месяца. На текущей неделе курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 87,5-89 руб., биржевой курс юаня - около 12 руб.", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Цены на нефть эталонных марок умеренно восстанавливаются днем в четверг после падения до минимумов с января днем ранее.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск выросли на 0,66%, до $76,54 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 0,51%, до $72,29 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,5% и обновила минимум со 2 января, а WTI упала до самой низкой отметки с 10 января этого года, потеряв 1,7%. Давление на котировки оказали данные о том, что число рабочих мест в экономике США в период с апреля 2023 года по март 2024 года выросло на 2,1 млн, а не на 2,9 млн, как сообщалось ранее.

Кроме того, негатив вызывают ожидания, что ОПЕК+ может начать наращивать добычу в октябре.

Тем временем поддержку котировкам оказали данные о том, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,65 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 2,2 млн баррелей.