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Главная / Мнения аналитиков / "Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций CarMoney
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22 августа 2024 года 15:32
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций CarMoney
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций микрофинансовой компании "КарМани" (работает под брендом CarMoney), сообщается в материале аналитиков. "Компания, выдающая займы под залог автомобилей, отчиталась за первое полугодие 2024 года. Квартальная выручка прибавила около 10% на фоне увеличения портфеля займов. Эмитент сфокусировался на инвестициях в IT-направление и рост бизнеса, что временно сдерживает рост OIBDA и чистой прибыли, - отмечают эксперты брокера. - В 2024 году компания планирует нарастить новые займы на 35% год к году. Большая часть из них придется на второе полугоде. По итогам текущего года ожидается 550 млн рублей чистой прибыли, что ниже почти на 1% по сравнению с прошлым годом. При этом в 2026 году бизнес планирует выйти на 2 млрд рублей прибыли". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-CARMONEY-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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22 августа 2024 года 19:30
Москва. 22 августа. Очередная попытка позитивной коррекции российского рынка акций, наблюдавшаяся в первой половине торгов, провалилась, несмотря на позитивный внешний фон; индекс МосБиржи к концу основных торгов четверга упал на 1,5%, обновив минимум с середины июня 2023 года. читать дальше
.22 августа 2024 года 19:21
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.22 августа 2024 года 18:57
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.22 августа 2024 года 18:55
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок бумаг "МТС" и всего сектора телекоммуникаций на российском фондовом рынке, сообщается в материале аналитиков брокера. Телекоммуникационный гигант финансовые итоги второго квартала 2024 года. Чистая прибыль снизилась преимущественно... читать дальше
.22 августа 2024 года 18:23
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль"), понизив при этом прогнозную стоимость с 423 до 333 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 38,7% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика... читать дальше
.22 августа 2024 года 17:46
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.22 августа 2024 года 17:13
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5600-5670 пунктов в четверг, баланс рисков позитивный, ожидается пониженная волатильность, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова. "S&P 500 постепенно приближается к историческому максимуму, сохраняя... читать дальше
.22 августа 2024 года 16:37
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.22 августа 2024 года 16:02
Акции "Ренессанс страхования" остаются интересными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Ренессанс страхование" сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". "Эмитент раскрыл финансовые результаты по итогам 6М24. Компания продемонстрировала высокие темпы роста суммы страховых премий и большой запас прочности в... читать дальше
.22 августа 2024 года 15:40
Москва. 22 августа. Китайский юань активно снижается на Московской бирже днем в четверг, рубль уверенно растет вторую сессию подряд в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Курс юаня в 15:00 мск составил 11,9 руб., что на 18,85 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.22 августа 2024 года 14:48
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 650 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,9%, стоп-приказ: 575 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания достаточно сильно... читать дальше
.22 августа 2024 года 14:12
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.22 августа 2024 года 13:37
Прогнозная стоимость бумаг "ЦИАНа" составляет 700 рублей за штуку, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Сервис объявлений по покупке и продаже недвижимости представил сильные финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024... читать дальше
.22 августа 2024 года 13:03
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Home Depot Inc. до $333 за штуку на горизонте года, рекомендация - "держать", сообщается в материала аналитика Игната Иванова. "Цена бумаги эмитента с начала 2024 года выросла на 6,7%, в то время как широкий рынок увеличился почти на 18%. На котировки... читать дальше
.22 августа 2024 года 12:32
Бумаги "ЦИАНа" представляют интерес для долгосрочных вложений, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Финансовые и операционные результаты эмитента за 1П24 оцениваем умеренно положительно. Компания продолжает активно развивать основной бизнес по всем направлениям, что позволяет нивелировать... читать дальше
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