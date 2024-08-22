"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций CarMoney

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций микрофинансовой компании "КарМани" (работает под брендом CarMoney), сообщается в материале аналитиков.

"Компания, выдающая займы под залог автомобилей, отчиталась за первое полугодие 2024 года. Квартальная выручка прибавила около 10% на фоне увеличения портфеля займов. Эмитент сфокусировался на инвестициях в IT-направление и рост бизнеса, что временно сдерживает рост OIBDA и чистой прибыли, - отмечают эксперты брокера. - В 2024 году компания планирует нарастить новые займы на 35% год к году. Большая часть из них придется на второе полугоде. По итогам текущего года ожидается 550 млн рублей чистой прибыли, что ниже почти на 1% по сравнению с прошлым годом. При этом в 2026 году бизнес планирует выйти на 2 млрд рублей прибыли".

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