Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг "МТС", сообщается в материале аналитика Константина Белова.

"Финансовые результаты эмитента за 2К24 оказались немного лучше наших и рыночных ожиданий по показателям OIBDA и выручки. При этом доходы от услуг связи в России выросли на 6% г/г (до 115 млрд руб.), выручка в сегменте AdTech - на 70% г/г (до 14 млрд руб.). Выручка от продажи телефонов увеличилась на 29% г/г (до 13 млрд руб.), от финансовых услуг - на 53% г/г (до 32 млрд руб.). Мы позитивно оцениваем отчетность", - пишет эксперт.

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