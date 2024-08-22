Прогнозная цена бумаг ЦИАНа - 700 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость бумаг "ЦИАНа" составляет 700 рублей за штуку, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Сервис объявлений по покупке и продаже недвижимости представил сильные финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Однако дивиденды эмитент не сможет выплачивать, пока не проведет редомициляцию, и, как сообщили в компании, работа над переездом в Россию уже постепенно ведется", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.