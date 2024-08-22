"Финам" повысил прогнозную цену акций Home Depot до $333

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Home Depot Inc. до $333 за штуку на горизонте года, рекомендация - "держать", сообщается в материала аналитика Игната Иванова.

"Цена бумаги эмитента с начала 2024 года выросла на 6,7%, в то время как широкий рынок увеличился почти на 18%. На котировки продолжают давить высокие ставки по потребительским кредитам и неготовность американских потребителей совершать крупные покупки. В последние недели инвесторы в Home Depot возобновили покупки в ожидании снижения ставки ФРС США и последующего удешевления кредитов. Мы считаем этот оптимизм излишним и не видим "апсайда" в котировках, - указывает эксперт. - Целевая цена получена при помощи усредненной оценки по форвардным мультипликаторам (P/E NTM и EV/EBITDA NTM) относительно аналогов и относительно собственных мультипликаторов за прошедшие тридцать шесть месяцев, а также по собственной дивидендной доходности".

Home Depot - крупнейший розничный продавец строительных материалов и товаров для дома в США, Канаде и Мексике. Компания управляет сетью из 2340 магазинов, ориентируясь на розничных и профессиональных клиентов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.