Бумаги ЦИАНа интересны для долгосрочных покупок - ПСБ

Бумаги "ЦИАНа" представляют интерес для долгосрочных вложений, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Финансовые и операционные результаты эмитента за 1П24 оцениваем умеренно положительно. Компания продолжает активно развивать основной бизнес по всем направлениям, что позволяет нивелировать негативное влияние высокой ставки и сужения льготных программ. С учетом ожидаемо более сдержанного спроса на недвижимость во второй половине текущего года постепенно предложение будет восстанавливаться, повышая длительность размещения объявлений, а обостряющаяся конкуренция застройщиков на рынке должна усиливать отдачу от медийного направления, - указывают эксперты. -Также напомним, что у компании в планах стоит переезд в Россию и формирование дивидендной политики. Эти события будут привлекать внимание инвесторов к бумагам "ЦИАНа", что делает их интересными к покупке в долгосрочной перспективе".

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