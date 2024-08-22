Рубль при открытии торгов немного повышается в рамках подготовки экспортеров к единому дню выплаты налогов в августе

Москва. 22 августа. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже утром в четверг, рубль немного укрепляется в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам в августе.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,087 руб. (-0,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,44 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Инфляция в РФ с 13 по 19 августа составила 0,04% после 0,05% с 6 по 12 августа и 0,00% с 30 июля по 5 августа, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 19 августа составил 0,09%, с начала года - 5,15%.

Из данных за 19 дней августа этого и прошлого годов следует, что на 19 августа годовая инфляция замедлилась до 9,04% с 9,10% на 12 августа (9,13% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась также до 9,04% с 9,07% на 12 августа, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 19 августа на уровне 9,04%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 13 по 19 августа потребительская инфляция замедлилась до 0,04%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены не изменились (0,00% после роста на 0,03% неделей ранее): ускорилась дефляция на плодоовощную продукцию (снижение на 1,42%), на остальные продукты питания цены выросли на 0,12% (после роста на 0,11% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,14% (после 0,09% неделей ранее). В секторе услуг возобновилась дефляция (снижение на 0,07% после роста на 0,04% неделей ранее) за счет снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (на 1,27%)", - говорится в материале министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2024 году составляет 6,8% (вырос с 6,3% на начало июля).

"На валютной секции Московской биржи по итогам среды юань по отношению к рублю снизился на 0,8%, отступив в район 12,09. Сегодня в рамках сессии ожидаем продолжения тренда на восстановление рубля. Старт подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на следующую неделю, ведет к росту предложения иностранной валюты на рынке и поддерживает рубль, несмотря на снижение на рынке энергоносителей. В сложившейся ситуации, на наш взгляд, в рамках текущей недели пара "юань-рубль" может отступить ниже отметки 12 руб. за юань", - отмечает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Цены на нефть эталонных марок лишь слегка опускаются утром в четверг после снижения до минимумов с января днем ранее.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $76,03 за баррель, что на 0,03% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,11%, до $71,84 за баррель.

Накануне Brent обновила минимум со 2 января, WTI - с 10 января этого года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Негативным фактором для цен на нефть стали слабые статданные из Соединенных Штатов. Накануне данные о росте числа рабочих мест в экономике США в период с апреля 2023 года по март 2024 года были пересмотрены и понижены на 818 тыс., рекордными темпами с 2009 года. По последним данным, за указанный период в США появилось около 2,1 млн новых рабочих мест, а не 2,9 млн, как сообщалось ранее.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,65 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты ожидали снижения на 2,2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 560 тыс. баррелей после падения на 1,665 млн баррелей неделей ранее.